Челябинск, , 06:02 — REGNUM В Челябинске некоторые активисты требуют освободить депутата Калининского райсовета Алесю Субботину. 16 марта в городе прошёл пикет в её поддержку.

Граждане вышли на улицу с лозунгами и шариками вроде «Я / Мы Алеся Субботина». Пикет прошёл на пересечении улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. Участники пикета считают арест Субботиной правовым беспределом и полагают, что одной з его задач является попытка устрашения эко-активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат арестована на два месяца. Её подозревают в мошенничестве с квартирами.

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