Алеппо, Сирия, , 05:43 — REGNUM Власти Сирии начали ремонт трассы М5 Алеппо — Дамаск после освобождения от боевиков на всей её протяженности, сообщили представители подрядчиков российским журналистам.

«Мы работаем по 9 часов в день, с 7 утра до 4 вечера. Даже техника не выдерживает, приходится ремонтировать прямо здесь», — сказал водитель одной из дорожных машин Ахмед.

Ранее ремонт трассы был невозможен, поскольку террористы контролировали стратегически важный участок между Алеппо и Саракибом. Кроме того, машинам приходилось объезжать по бездорожью пост у Хан-Шейхуна, поскольку он был закрыт турецкой стороной.

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Сейчас на 50 — километровом участке между Алеппо и Саракибом выполняется очистка трассы от мусора, осколков боеприпасов и мин. Строители ведут ремонт на четырёх полосах трассы и восстанавливают разделительное ограждение, серьёзно повреждённое из-за боевых действий.