Кемерово, , 04:39 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк прокомментировал информацию о пустых полках в магазинах. Он отметил, что фотографии в социальных сетях встревожили горожан.

«По информации руководителей торговых предприятий и управления потребительского рынка администрации города Кемерово, товарный запас продуктов обеспечен, а также пополняется ежедневно и рассчитывается в зависимости от темпов продаж, — написал глава муниципалитета в своём Instagram. — На сегодняшний день в розничных сетях и на оптовых предприятиях города Кемерово запасов основных продуктов питания достаточно и составляют: мука — 540,35 тонн, крупа — 540,48 тонн, сахар — 653,07 тонн, масло — 91,8 тонн».

По словам мэра, все магазины, супермаркеты и гипермаркеты Кемерова работают в обычном режиме, ведётся ежедневно мониторинг наличия продуктов и цен на них.