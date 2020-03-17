Тегеран, , 08:35 — REGNUM 16 марта иранская дипломатическая миссия в Тбилиси в своем заявлении сообщила о готовности принять пожертвования, предоставленные иранскими гражданами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В соответствии с просьбой иранских граждан об отправке медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса иранское дипломатическое посольство выражает готовность собрать необходимые средства», — говорится в заявлении, при этом те, кто готов помочь иранским гражданам, могут связаться с иранским посольством и скоординировать процесс доставки пожертвований.

Ранее МИД Ирана объявил, что все посольства готовы принять наличную и безналичную помощь для борьбы с коронавирусом.

Глава Центра общественных связей и информации при министерстве здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур заявил, что 14 991 иранец был заражен коронавирусом (COVID-19) в стране, 853 из них погибли. К настоящему времени выздоровели 4996 инфицированных иранцев.