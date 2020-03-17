Тегеран, , 08:35 — REGNUM Иранский международный аэропорт Мехрабад сократил 80% своих рейсов в соответствии с инструкциями ВОЗ по сдерживанию пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 марта.

В беседе с журналистами IRNA представитель Международного аэропорта Мехрабад Эбрахим Моради заявил, что в настоящее время предпринимаются усилия по дезинфекции всего оборудования и установок.

Помимо того, что сотрудники министерства здравоохранения Ирана проверяют пассажиров, все терминалы также оснащены тепловизионной системой для отслеживания вируса. Морали также отметил, что ряду компаний было поручено провести дезинфекцию всего оборудования до и после полетов.

Ежегодно в конце иранского календарного года число рейсов в Международном аэропорту Мехрабад достигало 400.

Глава Центра общественных связей и информации при министерстве здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур заявил, что 14 991 иранец был заражен коронавирусом (COVID-19) в Иране, 853 из них погибли. Он также сообщил, что к настоящему времени выздоровели 4996 инфицированных иранцев.