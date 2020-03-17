Новосибирск, , 04:28 — REGNUM В Новосибирской области для профилактике коронавируса принимаются следующие меры: продление весенних каникул, переход на дистанционное обучение, свободное посещение образовательных учреждений и дезинфекция. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По словам министра образования области Сергея Федорчука, меры касаются всех учреждений образования — детских садов, школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов уточнил, что в Новосибирской области созданы все условия для контроля над ситуацией, работа ведётся в круглосуточном режиме.

Главный инфекционист Лариса Позднякова добавила, что больницы находятся в состоянии повышенной готовности, имеют достаточно коек и необходимых медикаментов.

В аэропорту Толмачево ведётся контроль пассажиров, прибывающих из-за границы, самолёты подвергаются дезинфекционной обработке.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что в настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории области.

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