Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Первичные выборы партий США в штате Кентукки были перенесены на июнь в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил госсекретарь штата Майкл Адамс на своей странице в Twitter.

«Перенос праймериз был непростым решением, однако республиканец-госсекретарь и губернатор-демократ согласились на это», — заявил он.

Он отметил, что перенос праймериз даст возможность властям подготовиться к нормальному проведению первичных выборов в штате. Их перенесут на 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее праймериз обеих партий США были перенесены в штатах Луизиана и Джорджия. В других штатах пока голосование должно состояться по плану.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом США ограничил доступ на пресс-конференции из-за коронавируса