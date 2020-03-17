Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Мэрилин Хьюсон уйдёт в отставку с поста исполнительного директора и президента американской оборонной корпорации Lockheed Martin 15 июня 2020 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

Место главы корпорации займёт Джеймс Текле, который в настоящее время руководит компанией — оператором инфраструктуры беспроводной связи American Tower Corporation. Текле с 2018 года входит в совет директоров Lockheed Martin и сохранит членство в нём и далее.

Хьюсон возглавила крупнейшую военно-промышленную корпорацию США в 2013 году, а с 2014 года также является председателем совета директоров корпорации. Последний пост она сохранит и после своей отставки.

По словам Хьюсон, именно сейчас, на фоне «выдающихся финансовых показателей и рекордного объёма заказов» самое время сменить руководство Lockheed Martin.

Напомним, Lockheed Martin является крупнейшим предприятием американского военно-промышленного комплекса, реализующего, в частности, программу по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.