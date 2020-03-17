Триполи, , 01:10 — REGNUM Политический кризис, который усугубляется в Ливии спровоцировал спад нефтедобычи в стране до 91,1 тыс. баррелей в сутки, сообщается на сайте ливийской Национальной нефтяной компании (NOC).

С начала года ливийская экономика потеряла $3,3 млрд. До блокировки портов 18 января, которую осуществила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, в Ливии производилось около 800 тыс. баррелей в сутки.

При этом, еще до кризиса — в 2019 году страна добывалось примерно 1,1 млн баррелей нефти в сутки. Ежедневно экономика Ливии теряет почти $47,16 млн из-за блокады портов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта канцлер Германии Ангела Меркель призвала главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара прекратить огонь и вернуться к мирному диалогу.

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