Москва, , 00:26 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что закрытие границ России в условиях пандемии коронавируса оправдано и является одной из рекомендованных мер Всемирной организации здравоохранения. Об этом Мишустин заявил сегодня, 16 марта.

Напомним, что Мишустин подписал постановление о закрытии границ Российской Федерации на въезд иностранцев и лиц без гражданства. При этом разрешается въезд иностранных водителей большегрузных автомобилей, дипломатов и тех, у кого есть вид на жительство в России.

При этом министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление о закрытии границ России.