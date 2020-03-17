Париж, , 00:17 — REGNUM Перенос второго тура муниципальных выборов во Франции из-за эпидемии коронавируса COVID-19 объявил французский президент Эммануэль Макрон 16 марта, в своем телеобращении к гражданам страны.

Глава государства отметил, что он провел консультации по этому вопросу с руководителями сената и национального собрания, а также бывшими президентами республики Франсуа Олландом и Николя Саркози.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Эммануэль Макрон заявил, что Франция как минимум на 15 дней уходит в тотальную изоляцию из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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