16 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Центральноафриканская G5, которая до сих пор состояла из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Франции, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, теперь подписывает документы с еще одной подписью — подписью Владимира Титоренко, посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Александр Шпунт, , 23:37 — REGNUM В своих аналитических материалах по актуальной африканской повестке и ее русских контекстах, не замечаемой в России, дипломатическое ведомство России не часто дает нам повод для похвалы. Но случившееся на прошлой неделе событие — безусловный успех российского МИДа, заслуживающий самых высоких оценок. Браво, коллеги!

Центрально-Африканская Республика (ЦАР)

Центральноафриканская G5, которая до сих пор состояла из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Франции, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, теперь подписывает документы с еще одной подписью — подписью Владимира Титоренко, посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Это изменение в позиции G5 — не просто эпизод, полновесное признание ключевыми формальными игроками международного сообщества в Центральной Африке лидерства России в преодолении кризиса в Центральной Африке.

Появлению первого такого документа предшествовали драматические события.

Вечером в минувшую среду в Центрально-Африканской Республике погибло 45 человек. События произошли на северо-востоке страны, в Бирао и Нделе, между Народным фронтом возрождения Центрально-Африканской Республики, опирающегося на этническую народность рунга, и отрядами полевых командиров Нурредина Адама и Абдулая Хиссена, составляющими основу коалиции Кара-Гула, которая включает в себя также Патриотическое объединение за обновление Центрально-Африканской Республики Закария Дамане и Движение освободителей центральноафриканской Республики за справедливость (MLCJ) во главе с министром Гилбертом Тумоу Деем.

Демократический фронт народа ЦА, лидером которого является Нуреддин Адам, насчитывает от 5000 до 8000 комбатантов. Нуреддин Адам, к слову, представитель народа рунга, был до того вторым человеком в «Селеке» — промусульманском движении, которое захватило власть в стране в 2013 году. После этого в ЦАР начались массовые убийства христиан. Сейчас фронт контролирует практически весь юг ЦАР, включая границу с Суданом и Чадом.

Патриотическое объединение за обновление Центрально-Африканской Республики Закария Дамане контролирует одну из самых богатых алмазами областей — окрестности города Бриа в центре страны. До весны 2017 года мусульмане из этой группировки контролировали крупный город Бамбари. Потом туда пришли миротворческие силы ООН и попытались сделать Бамбари символом успехов миротворцев миссия Организации Объединенных Наций в Центрально-Африканской Республике для остального мира — «городом, свободным от оружия». Однако исламисты и после этого продолжили нападения на Бамбари.

Пресс-релиз от 11 марта 2020 года, подписанный Соединенными Штатами Америки, Францией, Всемирным банком и Российской Федерацией, который предлагает два ключевых тезиса в отношении будущего развития международной кооперации в отношении центральноафриканского кризиса:

Первый тезис. Поскольку Minusca (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центрально-Африканской Республике), Ceeac (Экономическое сообщество центральноафриканских государств) и Африканский союз являются формальными гарантами Соглашения о мире и примирении, подписанного 6 февраля 2019 года, Россия де-факто выступает таким гарантом, G5 кооперируется на дипломатическом уровне в едином пространстве действий с Российской Федерацией, которая, таким образом, вступает в локальный союз с ЕС, Соединенными Штатами Америки, Францией, Всемирным банком и межправительственными структурами .

Россия, будь то через официальный канал своего посла и российских советников или через представительство частных военных компаний, иногда не совсем корректно сводящееся в текстах журналистов к группе Вагнера, играет сейчас ключевую роль в сдерживании кризиса в Центральной Африке. Поэтому Франция и Соединенные Штаты вынуждено согласились на ее фактическое лидерство и в дипломатической активности.

Второй тезис касается тех, кто остается за бортом договоренностей. Подписавшие пресс-релиз от 11 марта 2020 года недвусмысленно осуждают КНДР. Мусульманское Патриотическое объединение за обновление ЦАР игнорируется как участник диалога, а Движению освободителей Центрально-Африканской Республики за справедливость просто предлагается выполнить Соглашение от 6 февраля 2019 года.

Основным объектом осуждения G5 (пожалуй, ее с этого момента можно называть G5+) в документе стал Народный фронт возрождения.

Члены «большой пятерки» плюс Россия просят Народный фронт возрождения Центрально-Африканской Республики «немедленно положить конец столкновениям между его группировками и предупредить их о серьезных последствиях этого насилия на гуманитарном уровне». Также документ требует начать судебное расследование, чтобы лицо или ответственные лица были привлечены к ответственности.

Одновременно члены G5+ также осуждают стратегическую позицию фронта, в частности, «систематическое использование женщин и детей в качестве живого щита для ограничения передвижения Сил Организации Объединенных Наций» и призывают Minusca «в полной мере использовать свой мандат для защиты гражданских лиц и принять все меры для обеспечения безопасности работы гуманитарных организаций и обеспечения порядка и безопасности в городе Ндале».

Дипломаты напоминают, что, подписав Политическое соглашение о мире и примирении в Центрально-Африканской Республике, Фронт обязался отказаться от применения оружия и насилия и положить немедленный, полный и бесповоротный конец для всех военных действий — это политическое соглашение гарантирует свободное передвижение Сил Организации Объединенных Наций и сил обороны и безопасности по всей территории Центральной Африки.

Одновременно G5 настоятельно призывает все вооруженные группы, добросовестно выполнять обязательства, взятые в рамках соглашения, и в полной мере участвовать в программе реинтеграции.

Сейчас крайне сложно сказать, как в дальнейшем будет развиваться кооперация формальных международных миротворцев в ЦАР и фактического держателя «золотой акции» невоенного решения кризиса — России, и как государства, и как центра частной военной активности в Центральной Африке.

Но уже понятно, что такая кооперация — не проект будущего, а реальность, новая для континента.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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