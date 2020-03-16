Белград, , 23:18 — REGNUM Предвыборная парламентская кампания временно прекращена в Сербии на фоне распространения вируса COVID-19, сообщили 16 марта в пресс-службе сербского центризбиркома.

«Предвыборная деятельность продолжится после прекращения чрезвычайного положения», — сообщили в ЦИК страны.

Напомним, парламентские выборы в Сербии были намечены на 26 апреля 2016 г. Теперь в стране будет назначена новая дата голосования.

Читайте также: Парламентские выборы в Сербии могут быть перенесены из-за коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии российское консульство перестало вести личный приём граждан