Москва, 16 марта 2020, 22:40 — REGNUM Американской стороне следует снять санкции с Ирана на фоне эпидемии вируса COVID-19, заявил 16 марта МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские санкции бьют «по фундаментальным правам человека в Иране».
Жители Ирана из-за наложенных американцами санкций не получают доступа к необходимым медикаментам. Американцы ведут в отношении иранцев антигуманную политику.
«Мировая пандемия не время для сведения геополитических счётов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 853, инфицированных насчитывается порядка 15 тысяч.
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