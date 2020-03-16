Москва, , 22:40 — REGNUM Американской стороне следует снять санкции с Ирана на фоне эпидемии вируса COVID-19, заявил 16 марта МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американские санкции бьют «по фундаментальным правам человека в Иране».

Жители Ирана из-за наложенных американцами санкций не получают доступа к необходимым медикаментам. Американцы ведут в отношении иранцев антигуманную политику.

«Мировая пандемия не время для сведения геополитических счётов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 853, инфицированных насчитывается порядка 15 тысяч.

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