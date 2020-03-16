Идлиб, Сирия, , 22:36 — REGNUM Боевики из числа сторонников террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию трёх сирийских провинций, сообщил 16 марта начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Джихадисты обстреляли населённые пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

«Зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Трумба провинции Идлиб; Икко, Эль-Арейм провинции Латакия, Кафер-Джум, Аджель провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.

При этом контр-адмирал заявил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции джихадистских группировок не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в зоне «Идлиб» состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование.

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