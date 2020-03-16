Нижний Новгород, , 22:33 — REGNUM Глава Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на сообщения в соцсетях о возросшем спросе на продукты и пустых полках в магазинах в связи с пандемией коронавируса, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор отправился в магазины продуктов, осмотрев две торговые точки он выяснил, что повышенного спроса на товары там нет, не считая гречневой крупы.

«Убедился лично, что повышенное внимание покупателей было только к недорогим сортам гречки и акционным предложениям на нее. В этих случаях действительно образовывались пустые полки. Со всеми руководителями этих сетей провели переговоры и в ближайшее время отсутствующие позиции будут восполняться. На складах есть все необходимые запасы. <…> Там, где руководство торговых сетей не может оперативно справиться с задачей, будем проводить более пристальную работу», — пообещал Никитин.

https://www.instagram.com/p/B9zJSTBJr3H/?