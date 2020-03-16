Москва, , 22:01 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии поручил руководству региональных отделений партии связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах и оказывать людям всю необходимую помощь.

«Необходимо подключить весь партийный ресурс — общественные приемные, депутатский корпус, Совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру — и перейти на режим работы, основанной на принципах волонтерства. Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь — от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что особая поддержка требуется людям старшего возраста, которые входят в группу риска.

«С сегодняшнего дня все подразделения партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев призвал руководство фракции партии «Единая Россия» в Госдуме в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас. Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время», — подчеркнул Дмитрий Медведев.