Бишкек, 16 марта 2020, 21:56 — REGNUM Посольство США в столице Киргизии с 17 марта отменило все собеседования на получение неиммиграционной визы, — передает пресс-служба американского дипломатического представительства.
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Отмечается, что причиной для этого послужила пандемия коронавируса COVID-19.
Когда американские дипломаты смогут возобновить предоставление визовых услуг, в посольстве ответить не смогли.
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