Москва, , 21:48 — REGNUM Конституционный суд признал законность поправок в Конституцию 14 голосами судей из 19. Вердикт был вынесен в понедельник, 16 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию России и направил его на рассмотрение Конституционного суда. Конституционный суд признал законными все предложенные поправки.

Теперь должно состоятся всенародное голосование по поправкам к Конституции. На данный момент всенародное голосование запланировано на 22 апреля.

«Все гадали, каким будет решение Конституционного суда, и вот, оно вынесено. Сейчас мы говорим в том числе и о поправке, которая позволила бы Владимиру Путину избираться на пост президента РФ в 2024 году. Все те, кто пытается раскачать лодку, и сделать Владимира Путина «хромой уткой в раскачанной лодке», понимают, что теперь это не удастся. И все, кто думал, что это так, теперь понимают — нападки и попытки дестабилизации бессмысленны. Если Владимир Путин пойдет на выборы в 2024 году, то он избирется, все это понимают. У него самая высокая в стране поддержка. А мы получили несколько лет стабильности», — считает президент Консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

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