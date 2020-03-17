Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 марта, Госдума во втором чтении обсудит законопроект об интернет-торговле лекарственными препаратами, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект разрешает продажу лекарств онлайн, однако купить препараты можно будет только те, на которые не нужен рецепт. Напомним, что в первоначальной редакции правительственный законопроект разрешал продажу рецептурных препаратов — с 2022 года.

Торговать лекарствами смогут только аптечные организации и ветеринарные аптеки.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2017 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить скорое принятие законопроекта, разрешающего заказывать доставку безрецептурных лекарств через интернет.

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