Белград, 16 марта 2020, 21:40 — REGNUM Личный приём граждан временно прекращён российским консульством в Сербии, сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства.
Эти меры связаны с распространением вируса COVID-19. Обращения граждане могут направить в диппредставительство в электронном виде.
Напомним, в Сербии число инфицированных новым коронавирусом достигло 55. Власти страны задумались над введением комендантского часа.
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