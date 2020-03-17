Тегеран, , 01:36 — REGNUM 15 марта посол Ирана в Омане Мохаммад Реза Нури Шахруди и председатель Консультативной Ассамблеи Омана Халид аль-Маавали рассмотрели последние события в мире, а также двустороннее межпарламентское сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась по итогам телефонного разговора между спикером иранского парламента Али Лариджани и Халидом Аль-Маавали в соответствии с договоренностями. Обе стороны обсудили последние события, касающиеся «групп дружбы» и коронавируса.

Нури Шахруди также высоко оценил двустороннее сотрудничество с Оманом в борьбе с пандемией коронавируса и выразил надежду, что странам удастся в кратчайшие сроки победить распространяющуюся по всему миру вспышку смертельной инфекции.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 4 790 человек из общего числа 13 938 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, а 724 погибли.