Минск, , 21:36 — REGNUM Министерство иностранных дел Белоруссии выразило сожаление о решении Российской Федерации по закрытию границ и ждет конкретной официальной информации о параметрах выполнения этой меры. Об этом сегодня, 16 марта, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается. Ограничение не затрагивает движение товаров.

Примечательно, что в Белоруссии не считают закрытие границ действенной мерой сдерживания коронавирусной инфекции.