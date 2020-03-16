Тегеран, , 22:25 — REGNUM 15 марта посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани и глава кувейтского Общества Красного Полумесяца Хиляль ас-Сайер выразили готовность двух стран к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Иран кое агентство IRNA.

Ссылаясь на быструю вспышку коронавируса и необходимость борьбы с этим явлением во всем мире в контексте региональной и международной координации и сотрудничества, Иран заявил, что жестокие, односторонние и бесчеловечные санкции США против иранского народа в настоящее время являются главным препятствием для продвижения программ профилактики коронавируса, а также поставок лекарств и медицинского оборудования, необходимых в Исламской Республике.

«Те, кто ввел эти санкции в тяжелые для нас дни, показали свое уродливое и бесчеловечное лицо больше, чем когда-либо прежде», — отметил Мохаммад Ирани. Посол Ирана в Кувейте также заявил о готовности Ирана принять любую медицинскую помощь от других гуманитарных организаций.

Глава кувейтского Общества Красного полумесяца со своей стороны заявил, что борьба с распространением вируса требует международного сотрудничества и координации, а усилия всех правительств по сдерживанию вспышки очень важны в свете последних событий.