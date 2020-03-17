Тегеран, , 00:12 — REGNUM 15 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал жестокие односторонние санкции США главным препятствием в борьбе с опасным коронавирусом, а также отметил, что Иран и весь мир с успехом оставят позади данный этап. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) и Азербайджанской Республики Мохаммад Джавад Зариф и Эльмар Мамедъяров провели телефонный разговор по поводу вспышки коронавируса в регионе и мире, а также обсудили необходимость принятия коллективного сотрудничества между всеми странами в борьбе с этим вирусом.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана, высоко оценив помощь азербайджанского правительства и народа, назвал жестокие и односторонние санкции США ключевым препятствием на пути борьбы страны со смертельно опасным вирусом.

После вспышки коронавируса в Иране Мохаммад Джавад Зариф широко обсуждал данную проблему с коллегами из различных стран как по телефону, так и с помощью социальных сетей с целью сообщить всему миру о ходе распространения коронавируса по стране и мерах борьбы с инфекцией.