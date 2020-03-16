Тегеран, , 22:32 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин от имени китайского правительства и народа выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей в результате вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как заявляет газета China Daily, китайский президент выразил искренние соболезнования правительству и народу Южной Кореи, Ирана и Италии в своих посланиях соответственно южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, президенту Ирана Хасану Роухани, а также главе Итальянской Республики Серджио Маттарелле.

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь поблагодарил власти и народ КНР за оказанную стране помощь и выразил надежду, что такого рода международное сотрудничество будет наблюдаться по всему миру.

Ранее высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана заявил, что к настоящему времени смертельным коронавирусом в стране заражены 11 364 человека, из которых 514 погибли. Около 3529 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.