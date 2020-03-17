Тегеран, , 01:39 — REGNUM 14 марта МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) вызвал посла Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест по поводу необоснованных обвинений, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, швейцарский посол, отвечающий за работу секции интересов США, посетил офис иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США выдвинул необоснованное обвинение, заявив, что Иран несет ответственность за нападение на американские базы в иракской столице Багдаде. Мусави сообщил швейцарскому послу, что президенту США лучше признать ошибочную политику США в отношении присутствия американских войск в Ираке и убийства иракских солдат и командиров, чем обвинять других.

Официальный представитель также напомнил, что именно неверная политика США в Ираке привела к нынешней напряженности. «Американские официальные лица должны знать, что они не могут уйти от ответственности за свои опасные и необоснованные обвинения», — отметил Мусави.