Тегеран, , 02:28 — REGNUM Иран, Япония и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) договорились о сотрудничестве по запуску третьей фазы передовых ноу-хау в области рыболовства в иранском портовом городе Чабахар на юго-востоке Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По имеющимся данным, стоимость проекта составит около 180 000 евро. Япония ранее предоставила около 680 000 евро для финансирования первого и второго этапов данного проекта.

Сотрудничество по проекту проходит в рамках подписания пяти правовых документов о сотрудничестве между ЮНИДО и Японией в штаб-квартире ЮНИДО в Вене в присутствии постоянных представителей Ирана, Ирака, Пакистана, Южной Африки и Уганды.

Представитель Ирана в международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади в своем выступлении на церемонии подписания подчеркнул стратегическое положение порта Чабахар. По его словам, этот порт обеспечивает транзитные перевозки грузов между странами, расположенными в северной части Индийского океана, и Центральной Азией.

Он подчеркнул важность международного сотрудничества для содействия устойчивому экономическому росту стран и призвал к обмену опытом и знаниями для противодействия вызовам, стоящим перед экономическим развитием.

Гарибабади также настоятельно призвал к немедленной отмене незаконных санкций и ограничений, введенных в отношении некоторых стран, которые препятствуют их развитию.