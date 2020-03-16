Ашхабад, , 21:27 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Пурли Агамырадову и министру здравоохранения Нурмухаммету Аманнепесову организовать среди населения разъяснительную работу о пользе методов народной медицины для профилактики инфекций, передает «Туркменистан сегодня».

«На протяжении тысячелетий наши предки сформировали доказавшие свою эффективность национальные методы противостояния пагубным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний», — подчеркнул глава государства.

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Туркменский лидер напомнил членам правительства о том, что раньше в этих целях туркмены окуривали свое жилище дымом от гармалы (могильник обыкновенный) и чаще употребляли в пищу красный перец.

Президент Бердымухамедов заострил внимание на особом значении народной традиции окуривания гармалой в условиях возникшей в мире пандемии коронавируса и поручил чиновникам убедить население в необходимости проводить такое мероприятие на массовой и систематической основе.

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Отметим, что гармала (Peganum harmala), или могильник обыкновенный, применяется в традиционной медицине стран Туркестана. В то же время у этого растения есть ряд противопоказаний. «Длительное применение гармалы и препаратов из нее ведет за собой затруднение дыхания, увеличение мочеотделения, нарушение функциональности желудочно-кишечного тракта. В больших концентрациях основные алкалоиды состава растения (пеганин, гармин, гармалин) могут привести к возникновению конвульсий, дрожи и паралича опорно-двигательного аппарата, летальному исходу. Противопоказания гармалы следует учитывать также категории беременных и кормящих женщин», — сообщается на сайте Lektrava.