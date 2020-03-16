Тегеран, , 22:27 — REGNUM 14 марта постоянный представитель Ирана при ООН в Нью-Йорке Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции США препятствуют усилиям иранского правительства и народа по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Вчера вечером я вернулся в Нью-Йорк из Тегерана. Народ и правительство Ирана упорно трудятся, чтобы победить #Covid 19 , но санкции США препятствуют их усилиям», — написал Тахт Раванчи в своем твиттере. Он также отметил: «США давно пора деполитизировать свои мотивы и отменить санкции». По словам дипломата, международные кризисы требуют подлинных международных усилий.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании сослался на письмо главе ООН, призвав международное сообщество игнорировать бесчеловечные санкции США, введенные в отношении Ирана.

«Это бессовестно и неправильно, что правительство Соединенных Штатов не только усилило то, что оно позорно называет «максимальным давлением» на наш народ (точно так же, как вирус распространился и убивает наших самых уязвимых граждан), но и что оно вдобавок имеет наглость читать нам лекции о сдерживании коронавируса, хотя само по себе оно явно неспособно сдержать натиск вспышки», — сообщается в письме.