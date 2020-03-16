Минск, , 21:20 — REGNUM Мэрия Москвы приняла решение закрыть школы с 21 марта по 12 апреля, и такая же мера обсуждается министерством образования Белоруссии. Учителя минских школ уже предупреждают родителей о возможных переменах через неделю-другую.

Перевод на альтернативные формы обучения связан с коронавирусом. Минобразования Белоруссии не подтверждает, но и не опровергает информацию о карантине. Пресс-служба министерства информирует о встречах министра Игоря Карпенко со школьниками и студентами, но не о прорабатываемых планах в связи с COVID-19.

Тем временем в вузах Белоруссии пытаются ограничить занятия и перевести их на дистанционную форму обучения. Как выяснилось, ни Белгосуниверситет, ни Академия управления при президенте, ни другие вузы не готовы к «инновационным формам обучения».

Студенты и школьники в социальных сетях обсуждают затруднения учителей в составлении презентаций, открытии Ютуб-каналов и тому подобном. При публичной демонстрации того, чему на самом деле учат в учреждениях образования Белоруссии проблемы могут возникнуть не только у вузовских преподавателей и школьных учителей, но и у чиновников разного уровня, причём не только профильного министерства.

Профилактические мероприятия в учебных заведениях Белоруссии оставляют желать лучшего. Из предпринятых мер — завоз антисептиков, в эффективность которых мало кто верит.

По последним данным, количество заражённых коронавирусом в России приближается к сотне, а в Белоруссии — к четвёртому десятку. С 16 марта Россия закрыла пассажирские перевозки с Белоруссией, и то же самое сделали все, с кем граничит Белоруссия.

По неофициальной информации белорусских медиков, большинство инфицированных въехали в Белоруссию из Евросоюза. Однако Александр Лукашенко считает, что в России эпидемиологический «пожар» и оттуда исходит главная угроза. Свои заявления белорусский лидер делает это со ссылкой на российского премьер-0министра Михаила Мишустина.