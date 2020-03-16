Душанбе, , 21:13 — REGNUM На борьбу с коронавирусом нового типа Азиатский банк развития (АБР) в качестве гранта выделил Таджикистану 100 тыс. долл.

Отмечается, что средства будут направлены на покупку медицинских принадлежностей — в частности масок, перчаток и термосканеров, — и необходимую диагностику.

Выделенные международным финансовым институтом средства Таджикистан получит в рамках уже действующего проекта по комплексному уходу за здоровьем матери и ребенка. За помощью министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана обратилось к АБР 4 марта 2020 года.

Напомним, что в Таджикистане до сих пор не зафиксированного ни одного случая заражения COVID-19.