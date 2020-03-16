Санкт-Петербург, , 21:14 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов оказался в инфекционной больнице им. Боткина для проверки на коронавирус. Подозрение о том, что он находится на карантине, появилось еще на прошлой неделе, однако аппарат чиновника отказывался подтверждать эту информацию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в понедельник, 16 марта, пресс-служба Смольного также ничего не могла сообщить о местонахождении Соколова. На заседании правительства он не присутствовал.

К вечеру 16 марта администрация Петербурга сообщила, что Соколов «принял решение о самоизоляции» в связи со «сложной эпидемиологической ситуацией», а также учитывая рекомендации Роспотребнадзора.

Соколов до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны вопреки рекомендациям чиновникам не ездить в страны, атакованные коронавирусом. О дисциплинарном взыскании в связи с этим успел официально поинтересоваться депутат ЗакСобрания Максим Резник.

Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, в Россию вице-губернатор вернулся 9 марта.

«Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт. В настоящее время Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок», — сообщили в правительстве.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец днем 16 марта заявил журналистам, что не обладает информацией о том, находится ли кто-либо из членов правительства Петербурга на самоизоляции в связи с коронавирусом.