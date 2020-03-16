16 марта 2020 | Время чтения 15 мин

Арташес Гегамян, , 21:08 — REGNUM Статью хочу начать с обращения к читателям, как-то: психологически очень нелегко на фоне тревожных сообщений о новых случаях выявления коронавируса у наших граждан, писать о чем-то другом. Однако преодолеть этот дискомфорт помогло пришедшее на память выражение из произведения Оноре де Бальзака «Лилия долин», опубликованного в 1835 году, которое уже в 1837 году вышло за пределы Франции: «Noblesse oblige» или «Положение обязывает».

Армения

Что-же побудило меня поделиться своими некоронавирусными тревогами с читателями. Итак, 12 марта 2020 г. небезызвестный информационный рупор заокеанских стратегов в Республике Армения (РА) газета «Жаманак» («Время») посвятила целую страницу … нет-нет, уважаемый читатель, не борьбе с пресечением возможностей распространения коронавируса в РА, а оболганию принятых накануне Государственной думой Федерального собрания РФ сути поправок к Конституции Российской Федерации. Раздраженность, а скорее обескураженность поводырей сей газеты выдавало само заглавие опубликованной ими статьи: «Путин поставил Армению вне ЕАЭС». Я не буду пересказывать все содержание этой сколь антиармянской, столь же русофобской статьи, однако, воздержаться от слов благодарности ее авторам я не в силах. И вот почему. По сути, хозяева этой газеты в очередной раз засвидетельствовали всю беспомощность потуг антиармянских сил, которые денно и нощно изощряются вбить клин в союзнические отношения России и Армении. Они сейчас полнее осознают свое бессилие, ставшее непоправимым в итоге принятия ожидаемых поправок к Конституции РФ, что, к их великому разочарованию, вне всякого сомнения, еще более укрепит суверенитет и независимость России, основы российской государственности. Иначе чем паникой трудно охарактеризовать смятение русофобов армянского разлива. Чтобы не быть голословным, приведу всего лишь одну выдержку из этой отмеченной выше публикации: «Представлено несколько заявлений о проведении митингов протеста против обнуления сроков президентства Путина (далее сокрушаются — А. Г.), однако мэр Собянин до 10 апреля запретил проведение в Москве массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек». В том же номере газеты опубликована и другая антироссийская статья с еще более мерзким заглавием: «Будем считать, что ОДКБ не существует: если Азербайджан коснулся носа нашего солдата, вместо обращения к русскому царю, надо его глаз выбить». Этот гнусный антироссийский выпад в щедро финансируемой из-за океана информационной коронавирусной заразе, как и следовало ожидать, остался без какого-либо реагирования со стороны хотя бы Совета национальной безопасности РА или же Национального Собрания РА. Куда уж там, возразит осведомленный читатель, если сам председатель НС РА со своим заместителем, секретарь Совбеза РА еще те воспитанники Сороса. А это не могло остаться незамеченным и азербайджанской пропагандой.

Примечательно, что за день до этих публикаций, 11 марта т.г. по какому-то случайному совпадению «народный премьер» РА Никол Воваечич, себя любимый, в ходе агитационной кампании в общине Татев Сюникской области в связи с предстоящим 5 апреля т.г. референдумом в РА по конституционным изменениям, заявил: «Народ, имеем случай, когда власти при Серже Саргсяне дали $42 млн и закупили оружие, это оружие не работает, вообще ни к чему не пригодно, всего лишь металлолом. Сейчас возбуждено уголовное дело, пусть Серж Саргсян придет и ответит за это». Можно было несерьезно отнестись к этой очередной откровенной лжи «народного премьера», если бы не было еще одного «случайного» совпадения. Не прошло и суток, а уже с самого утра азербайджанские интернет-издания с нескрываемым восторгом, как по спущенной команде, стали тиражировать эти лживые измышления Пашиняна. Что ни говори, а азербайджанские соседи не скрывают своего уважения к Николу Воваевичу, и в силу этого вполне ожидаемо, что чуть менее своих героев цитируют нашего. Видать заслужил. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на некоторые упоминания в азербайджанских СМИ имени Никола Воваевича. «Пашинян заявил, что Саргсян приобрел на 42 млн. долларов металлолом вместо оружия против Азербайджана» (12 марта 2020), «Пашинян: Армения закупила не оружие, а металлолом» (12 марта 2020), «Правда Пашиняна: металлолом — символ армянской армии» (14 марта 2020), «Пашинян: «Саргсян приобрел за 42 млн. долларов не вооружение, а металлолом. Вернут все до копейки!» (12 мартa 2020). Можно было бы продолжить этот список публикаций с подобным содержанием их заглавий, но постараемся разобраться в главных побудительных мотивах и целях, преследуемых их авторами в азербайджанских, да и армянских масс-медиа. Не приходится сомневаться, что они, в первую очередь, нацелены на дискредитацию России как военно-политического союзника Армении. Ведь одновременное вбивание в сознание читателей азербайджанскими и армянскими СМИ идеи о том, что проданное Россией своему стратегическому союзнику по ОДКБ оружие — это металлолом, весьма распространенная технология подрыва доверия к стратегическому союзнику. Более того, азербайджанский агитпроп, ссылаясь на армянскую сторону, опосредованно, а скорее, напрямую оценивает уровень союзнических отношений также и между государствами-членами ОДКБ. При этом заметим, что за две недели до этих публикаций опять-таки по какому-то случайному стечению обстоятельств в ходе совместного брифинга министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили со своим армянским коллегой грузинский министр заявил: «С радостью должен отметить, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях НАТО «Defender Europe 2020», которые пройдут в Грузии. Надеюсь, что армянская сторона продолжит активное участие в таких учениях». Уважаемый читатель, ранее уже приходилось об этом писать в статье: «Война против России — катастрофа для Турции» (ИА REGNUM 2 марта 2020 г.), при этом специально отметив, что тогда же начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с французским коллегой Франсуа Ленуэктром заявил, что Россия обеспокоена активностью НАТО у своих границ: «Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций». Что же, в данном случае коронавирус свел на нет возможность учений НАТО в Грузии, при этом уберег руководство РА от факта выявления их очередного двуличия.

Рассматривая в своей совокупности все эти «случайные» совпадения, неизбежно приходишь к выводу, что наши американские партнеры уж больно сильно заинтересованы в дискредитации России в глазах как минимум далеких от политических реалий армянских обывателей, которые, увы, вот уже около двух лет собственно и являются объектом манипуляции соросовских кукловодов, действующих весьма скоординированно с Никол Воваевичем и КО. Приведу совершенно новое подтверждение сказанному. Так, в воскресенье, 15 марта т.г. в 22:00 по м. в. все то же русофобское интернет издание 1in. am (интернет версия газеты «Жаманак») поместило на своем сайте статью под заглавием «Гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном продолжается. Соединенные Штаты озабочены». Один из разделов статьи озаглавлен так: «России не доверяют как прежде». Прежде чем привести выдержки из этой публикации, заметим, что читателей заранее готовят к тому, как «правильно» воспринимать написанное далее, предваряя дальнейшее понимание следующим вступлением: «На Западе есть передовые аналитики, которые более широко смотрят на политику России (видать, ее политика обнуляет далеко идущие разрушительные сценарии Запада в отношении России, ОДКБ и ЕАЭС — А. Г.) и на безумную гонку вооружений в нашем регионе, говоря, что это может в один день привести к большой катастрофе, широкомасштабной войне». Далее приводятся слова ведущего научного сотрудника программы «Россия и Евразия» Вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир Пола Стронски. Так вот, сей миротворец, в частности, заявляет: «В любом случае я думаю, что обе стороны (имеется в виду Азербайджан и Армения — А. Г.) уже не доверяют России, как было прежде. Думаю, что основная причина этого отрицательная роль России в противоборстве … Война между Арменией и Азербайджаном более непосредственную озабоченность вызовет у России, чем у Европы и Соединенных Штатов, и может, вы подумайте, что русские более озабочены этой задачей, но я думаю, что в любом случае эта задача тревожит Соединенные Штаты». Надеюсь, что уважаемый читатель, прочитав эти строки, вспомнит, откуда «росли уши» у известного деятеля галактического масштаба, который двумя-тремя годами ранее с упорством, достойным лучшего применения, не единожды громогласно заявлял, в том числе и с трибуны Национального Собрания РА VI созыва, что «четырехдневная война» началась с ведома и одобрения России. Далее статья в 1in. am выдает всю антироссийскую сущность своих заказчиков, ссылаясь на цитату: «Это послание американские эксперты, а также американские дипломаты попытались довести до армянской и азербайджанской сторон и особенно до Москвы также и в прошлом. Так, в конце 2017 начале 2018 годов, когда Соединенные Штаты утвердили новые санкции в отношении компаний военно-промышленного комплекса России, американский старший научный сотрудник аналитического центра Совета по внешней политике (American Foreign Policy Council) Стивен Бланк в интервью «Голосу Америки» (9 января 2018 г. «Может исчезнуть Русское оружие с Южного Кавказа?») выразил надежду, что благодаря (американским — А. Г.) санкциям прекратятся поставки русского оружия Армении и Азербайджану, и может быть, это поможет сторонам достичь мира в вопросе Нагорного Карабаха». Что же, можно поздравить Стивена Бланка, утверждая подобное, он как в воду глядел, во всяком случае по части Азербайджана. Так, согласно опубликованному на днях анализу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) «Тенденции в международной передаче (торговле) оружия, 2019» в период с 2015 по 2019 годы основным поставщиком оружия Азербайджану был Израиль, на долю которого приходилось 60% импорта (на долю России — 31%, Турции — 3,2%). Думается, объяснять далее, как повлияли на импортеров оружия в Азербайджан санкции США, наложенные на компании ВПК России, в дополнительных комментариях не нуждаются. Впрочем не помешало бы призадуматься и над тем, с чего бы это азербайджанские интернет-издания стали одновременно и столь дружно смаковать брошенную Никол Воваевичем в информационное пространство туфту о закупках в годы президентства Сержа Саргсяна российского оружия-металлолома.

Чтобы у читателей сложилось более-менее объективное представление о вооружении, приобретенном Арменией в годы президентства Сержа Азатовича Саргсяна, приведу выдержку из статьи «Пашинян проговорился: Закупили у России металлолом», опубликованной в азербайджанском интернет-издании. Так, видимо, чтобы остудить воинственный пыл своих сотоварищей по перу, это издание пишет: «Оружие, о котором говорит Пашинян, было закуплено и привезено в Армению в 2016 году под именем современного вооружения. Технический заказ осуществляло соответствующее подразделение Вооруженных сил Армении. Это оружие подразделения ВС Армении и сепаратистов применяли против азербайджанской армии в ходе войны 2−5 апреля 2016 года. В настоящее время лицо, ответственное за выставление требуемых характеристик, продолжает службу в качестве консультанта новых властей и даже является ведущим экспертом в Следственном комитете по Апрельской войне 2016 года… Перед Апрельской войной стало известно, что Москва предоставила Еревану кредит в размере 200 миллионов долларов на закупку российских вооружений в течение ближайших двух лет. Среди вооружений, которые намерен был закупить Ереван, — системы «Смерч», «Солнцепек», а также зенитные ракетные комплексы «Игла-С», противотанковые ракеты «Конкурс», гранатометы РПГ-26, бронеавтомобили «Тигр», наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», инженерные средства и средства связи, а также различные приборы и агрегаты для модернизации бронетехники — танков Т-72, БМП (прицепы, двигатели и так далее). За всё это Армения должна была начать платить с 2018 года в рублях, предварительно предоставив предоплату в 10 процентов по каждому из контрактов. Ставка по кредиту составляет три процента, а срок его выплаты — десять лет».

Я специально столь подробно привел эту выдержку с тем, чтобы читатель призадумался о том, а какую цель преследовал наш Никол Воваевич, будучи стратегом галактического масштаба, когда озвучивал эту несусветную чушь о якобы $42 млн, потраченных на приобретение у России металлолома вместо оружия. Ведь он не мог хотя бы по рассказам своего наставника Левона Тер-Петросяна, от которого сейчас всеми силами пытается откреститься, не знать, что в годы Арцахской национально-освободительной войны Серж Саргсян был председателем Комитета обороны, руководителем Вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики, а с августа 1993 года по май 1995 года по назначению первого президента РА Левона Тер-Петросяна занимал пост министра обороны Армении. Эти подробности из биографии третьего президента Армении я привожу вовсе не случайно. Уж кто-кто, а Серж Саргсян прекрасно знал, какое именно вооружение было востребовано на азербайджано-нагорно-карабахском театре военных действий, тем более о том, какое именно вооружение было необходимо вооруженным силам Республики Арцах сейчас. Расчет Никола Воваевича и обслуживающей его камарильи сколь лжив, столь же примитивен: навесив над подлинными героями арцахской национально-освободительной борьбы по несколько надуманных статей из Уголовного кодекса РА, тем самым пытаясь заставить последних замолчать, он и несет всякую ахинею, преследующую вполне конкретную цель: сломить заложенный в каждом армянине, уже не приходится говорить о наших славных генералах и офицерах, воинах вооруженных сил Армении и Республики Арцах непоколебимую волю отстоять кровью завоеванную независимость Республики Арцах, осознавая, что тем самым они спасают армянское население Арцаха от геноцида. Воинов, которые в ходе четырехдневной Апрельской (2016 г.) войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, в очередной раз доказали свой героизм. Войны, которая могла бы обернуться катастрофой для Азербайджана. Генштаб России тогда внял мольбам азербайджанских вояк, склонив воюющие стороны к заключению перемирия.

Николу Воваевичу же, верховному главнокомандующему разного рода фейковых батерей в социальных сетях не помешало бы в свободное от нескончаемых надоедливых прямых эфиров на своей странице в Facebook, в которых он по нескольку раз признается в любви и уважению к армянскому народу, спуститься с популистских высот на землю. А далее посоветовали бы ему поднапрячься с тем, чтобы осознать ту величайшую опасность, которая из-за его бесталанного руководства нависла над Арменией, что грозит существованию Республики Армения, одновременно подвергая крайней опасности Республику Арцах. Причем эта угроза куда хлеще, чем злополучный коронавирус.

P . S . Когда писались эти строки, умеренно русофобское азербайджанское интернет-издание Minval. az опубликовало статью под заглавием: «Азербайджан сильнее армий Армении, оккупационных сил в Карабахе и российской базы в Гюмри». Примечательно, что сия статья начинается с цитаты заместителя директора Института политического и военного анализа России Александра Храмчихина. Внимательно вчитываясь, на мой взгляд, в эту взвешенную статью российского военного эксперта, невольно приходишь к тому выводу, что она рассчитана, с одной стороны, на азербайджанских ястребов, а с другой — на особо рьяных сподвижников Нокола Воваевича из числа дорвавшихся до высоких должностей в НС РА, СБ РА и правительстве Армении соросовских прихлебателей, которые нет-нет да выдают свою русофобскую, антироссийскую, а стало быть, антиармянскую гнилую сущность, выступая, в частности, против пребывания в Армении 102-ой российской военной базы.

По уже сложившейся традиции хотелось завершить статью на оптимистической ноте. Чтобы меня не обвинили в предвзятости к публикациям азербайджанской прессы, вновь приведу выдержку из азербайджанского интернет-издания, в которой цитируют Александра Храмчихина: «Состав вооружений и военной техники базы (имеется в виду 102-й — А. Г.) включает различные боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и минометы, подразделения «Искандеров» и «Смерчей», зенитный ракетный дивизион «Бук-М1», а также два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300В, которые объединены с дивизионом «Бук-М1» в 988-й зенитный ракетный полк … В состав 102-й военной базы организационно входит 3624-я авиабаза, дислоцированная на ереванском аэродроме Эребуни. На ее вооружении имеется 18 истребителей МиГ-29 (в том числе два модернизированных МиГ-29С и четыре учебно-боевых МиГ-29УБ), четыре ударных вертолета Ми-24П и семь многоцелевых Ми-8 Воздушно-космических сил России … Разумеется, российская база из-за несопоставимости потенциалов не может противостоять турецкой армии, но атака на нее будет означать, в соответствии с нормами международного права, агрессию против России в целом, то есть гарантировать, что Россия должна будет начать войну против Турции». А это, уважаемый читатель, в переводе на житейский язык для азербайджанских и турецких ястребов будет означать, что турецко-азербайджанская военщина с заоблачных неоосманских высот в очередной раз без парашюта грохнется (по примеру того, что произошло в сирийском Идлибе) уже на армянские «горные трассы М4 и М5» с вполне естественными острыми скалистыми выступами. И в данном случае для сочинителей заголовка статьи в Minval. az применительно к нашей ситуации будет вполне уместна трансформированная русская пословица: чем дитя не тешилось, лишь бы не вешалось!