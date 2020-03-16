Москва, , 21:04 — REGNUM Больше половины — 57% — опрошенных «Институтом социального маркетинга» («Инсомар») жителей России допустили, что, в случае выдвижения на президентских выборах 2024 года действующего главы государства Владимира Путина, свои голоса они отдадут в его пользу.

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«Что касается того, что большинство не исключает голосования, важно отметить, что если население страны поддержит поправку в Конституцию о возможности для Владимира Путина переизбираться в 2026 году на пост президента России, то надо рассматривать это как некое «окно возможностей», или, как принято говорить, «страховой полис», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Но, в любом случае, это будут решать граждане России, и, как минимум, два раза. Во-первых, поддержав эту поправку, если они проголосуют за эту поправку. Во-вторых, в соответствующее время снова голосуя за одного из кандидатов. То есть, для реализации этой поправки нужна как минимум двойная поддержка населения. Это логично, демократично, и полностью зависит от воли народа. И это, безусловно, укрепляет саму систему государственной власти, особенно во время тех кризисов, которые сейчас происходят. Это и борьба с терроризмом, торговые и неторговые войны, экономические проблемы, которые ударяют в том числе и по России, цены на нефть, курсы валют», — отметил эксперт.

«И все это проблемы, которые подступят не когда-то, через несколько лет, это важно уже сейчас, это проблемы, на которые власть страны прямо сейчас должна находить четкие и ясные ответы. И это возможно только в том случае, если позиции у власти ясны и понятны», — подчеркнул Максим Григорьев.

«Со стороны зарубежных СМИ совсем недавно была сделана попытка сделать из президента России Владимира Путина «хромую утку», как говорят с Америке. Дескать, через некоторое время он уйдет, и поэтому можно больше не принимать его во внимание. А возможность участия Владимира Путина в президентских выборах 2024 года устраняет эту проблему. Становится ясно, что как-то попытаться повлиять на российскую власть здесь нельзя, все ее решения консолидированы. И это достаточно ясный и демократичный подход, все отдается на решение граждан России. Это намного более честный подход, чем пытаться как-то манипулировать системой власти в стране», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.

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