Стокгольм, , 22:26 — REGNUM Вследствие распространения нового коронавируса COVID-19 шведский Риксдаг был вынужден существенным образом изменить порядок своей работы. Для обеспечения функционирования парламента даже в случае заболевания большого числа депутатов было принято решение ограничить число парламентариев, необходимое для принятия решений в палате. Так, в течение двух следующих недель в голосованиях, проводимых в Риксдаге, будут участвовать лишь 55 из 349 депутатов от каждой из восьми парламентских партий. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Такие меры принимаются с целью обеспечить возможность парламента принимать решения и проводить важную для общества работу», — заявил лидер фракции Умеренной партии Тобиас Бильстрём.

Таким образом, в течение двух последующих недель в голосованиях будут принимать участие лишь 55 депутатов из 349. При этом Социал-демократическую партию будут представлять 16 ее членов, Умеренную партию — 11, шведских демократов — 10, Партию центра — 5, Партию левых — 4, Христианских демократов — 3, Партию зеленых — 3. Количество представителей пропорционально количеству мест, которая каждая партия занимает в Риксдаге.

По словам Бильстрёма, по инициативе которого был изменен порядок работы, эти меры связаны не только с попыткой остановить распространения инфекции в здании парламента.

«Возникает ситуация, при которой у небольших партий могут возникнуть серьезные проблемы, если часть их членов заболеет и не сможет добраться до Стокгольма. Под вопрос ставится и вся логистика — могут возникнуть проблемы в связи с отменой авиарейсов и поездов, из-за чего депутаты не смогут попасть в столицу для участия в голосовании по тому или иному вопросу», — заявил Бильстрём.

Данное решение было поддержано всеми парламентскими фракциями и вступило в силу сразу после его принятия депутатами. При необходимости срок действия изменений может быть продлен.