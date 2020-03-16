Москва, , 20:42 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате — День окончания Второй мировой войны внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда во главе с Владимиром Шамановым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Предлагается внести изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», в соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. Указом установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества.