Киев, , 20:43 — REGNUM Украинский политолог Николай Спиридонов категорически не согласен с заявлением президента Владимира Зеленского, что Верховная рада должна продолжать свою работу в условиях тотального карантина.

Свое мнение он выразил вечером 16 марта после соответствующего заявления Зеленского.

«Если вся страна, фактически, входит в режим ЧП, то и Рада не должна под прикрытием коронавируса заниматься дерибаном земли. Иначе нет никакого доверия к такому всеукраинскому карантину и ситуация попахивает лицемерием», — заявил в своем комментарии эксперт.

Он отмечает, что сейчас простые украинцы не имеют право даже пойти к зубному врачу, а депутаты «такие самоотверженные герои, что продолжают работать рискуя жизнью и здоровьем».

«Мы должны в это поверить?», — задается политолог риторическим вопросом.

Депутат Рады нынешнего созыва Олег Волошин, в свою очередь, заявил, что последние инициативы Зеленского — это «полнейшая шизофрения».

«Запретить людям собираться группами более 10 человек, остановить метро, общественный транспорт, парализовать весь сектор услуг и одновременно требовать от Рады проголосовать за рынок земли и новый ультра-либеральный трудовой кодекс. Вопиющий прогиб под МВФ и демонстрация полной неадекватности стоящим перед страной вызовам. Как можно запускать рынок земли в нынешних условиях?!!», — спрашивает парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня вечером в своем обращении президент Зеленский внезапно заявил, что Рада ложна продолжить работу, несмотря на объявленный в стране тотальный карантин.

Он отметил, что парламент Украины должен принимать «жизненно важные» для экономики законы, в частности, внедрять налоговую, земельную и трудовую реформы. По словам президента, без этих мер у Украины случится «экономическая кома».