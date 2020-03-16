Киев, , 20:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на вечер 16 марта пригласил к себе в офис парламентскую фракцию «Слуга народа» для проведения заседания.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции

Сообщается, что встреча посвящена продолжению работы Рады, в частности, голосованию за закон про рынок земли.

Вместе с тем, по информации источников СМИ, депутаты собираются на встречу с президентом неохотно, некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру.

«Поэтому в офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру», — информирует издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что Рада после внеочередного заседания утром 17 марта не будет работать в пленарном режиме до 3 апреля. Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня утром заявлял, что вернувшиеся из командировок депутаты парламента не очень хорошо себя чувствуют. Вместе с тем, в обращении вечером 16 марта Зеленский фактически потребовал от Рады продолжить работу в пленарном режиме, а не уходить на карантин, как было запланировано ранее.