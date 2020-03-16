Пекин, , 19:59 — REGNUM К немедленной отмене введенных против Ирана санкций в связи с поразившей эту страну эпидемией вирусной пневмонии на ведомственном брифинге в Пекине призвал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает 16 марта Синьхуа.

Китайская сторона настаивает на том, чтобы международное сообщество перестало чинить препятствия борьбе с болезнью, которую ведут власти Ирана. В сложившейся ситуации санкции наносят серьезный ущерб безопасности и здоровью граждан. Прямой ущерб иранской экономике от американских санкций за два последних года китайский дипломат оценил примерно в 200 млрд долларов.

В Китае поддерживают иранского президента Хасана Рухани, обратившегося к лидерам ряда стран с письмом, обвиняющим США в преднамеренном создании Тегерану помех в борьбе с пандемией. По словам лидера, санкции идут вразрез с духом международной солидарности перед лицом общих проблем и ведут к серьезному ухудшению гуманитарной обстановки.

Кроме того, подчеркнул Гэн Шуан, антииранские санкции препятствуют поддержке и помощи этой стране со стороны ООН и других международных организаций. Он подчеркнул, что Китай оказывает и далее намерен оказывать Ирану существенную помощь и рассматривает всестороннее сотрудничество с этой страной с точки зрения интересов международной и национальной безопасности.