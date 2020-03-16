, 19:29 — REGNUM Конституционный суд признал законность поправок в Конституцию 14 голосами судей из 19. Вердикт был вынесен сегодня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию России и направил его на рассмотрение Конституционного суда.

КС признал законными все предложенные поправки.

Теперь должно состоятся всенародное голосование по поправкам к Конституции. На данный момент всенародное голосование запланировано на 22 апреля.