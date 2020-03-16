Москва, , 19:27 — REGNUM Предлагаемое поправками в Конституцию РФ включение органов местного самоуправления в систему публичной власти не отрицает самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий, сообщили 16 марта в Конституционном Суде РФ.

«Органы местного самоуправления, которые, согласно статье 12 Конституции РФ, не входят в систему органов государственной власти, указанных в её статьях 10 и 11, во всяком случае входят в единую систему публичной власти политического союза (объединения) многонационального российского народа», — говорится в сообщении.

В КС РФ пояснили, в чём заключается единство публичной власти.

Как отмечает КС РФ, «человек, его права и свободы являются высшей ценностью, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления».

Это «предполагает согласованное действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан».

Местное самоуправление является коллективной формой реализации проживающих в этом регионе страны людьми права на решение вопросов местного значения.

При этом местное самоуправление «в лице своих органов интегрировано в общую институциональную систему осуществления на соответствующей территории функций демократического правового социального государства на началах взаимодействия как с федеральными органами власти, так и с органами государственной власти субъектов РФ».

«Это не отрицает самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий и не свидетельствует о вхождении органов местного самоуправления в систему органов государственной власти», — говорится в сообщении.