Москва, , 19:22 — REGNUM Россия с октября 2019 года получила от стран Африки оружейных заказов на $1 млрд, заявил 16 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, российский «портфель заказов» пополнился на большую единицу — миллиард от стран Африки.

«Наш портфель заказов пополнился на одну большую, как говорят, единицу — то есть на миллиард долларов с африканскими странами, то есть мы подписали контрактов вот на такую сумму, и это очень хороший показатель», — сказал Дмитрий Шугаев.

При этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству напомнил, что такой рывок в оружейных поставках был совершен после международного саммита Россия-Африка, прошедшего в Сочи в 2019 году.

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