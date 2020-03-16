Москва, , 19:06 — REGNUM Поправки в российскую Конституцию об ограничениях по гражданству и зарубежным счетам для глав регионов и высших должностных лиц вносятся для защиты суверенитета страны, сообщается в заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта.

«Вводимые Законом о поправке предписания направлены на защиту суверенитета РФ, а в части возрастных требований обусловлены необходимостью наличия у претендента на соответствующую должность определенного жизненного опыта», — говорится в сообщении.

Ограничения устанавливаются «для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы».

Ограничения касаются в том числе наличия «гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».

Также вводятся ограничения, связанные «с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».