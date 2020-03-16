Москва, , 18:50 — REGNUM Предлагаемое ограничение для занятия должности президента России (одно и то же лицо не может занимать её более двух сроков) подтверждает возможность «обнуления» количества президентских сроков, сообщается в заключении Конституционного суда РФ от 16 марта.

В КС РФ отметили, что новое требование (по сравнению с тем, что до сих пор один и тот же человек не мог занимать президентское кресло больше двух сроков подряд) направлено «на упрочение гарантий периодической сменяемости президента РФ».

Однако поправка устанавливает президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий не в связи с отрешением от должности, гарантии. Эти гарантии «явно и недвусмысленно» подтверждают «принципиальное намерение конституционного законодателя обеспечить в конституционной практике периодическую сменяемость лиц, занимающих должность президента РФ».

«В то же время конституционный законодатель предусмотрел в статье 81 (часть 3) Конституции РФ в предлагаемой редакции, что положение её статьи 81 (часть3), ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможности занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, а в части 6 статьи 3 Закона о поправке — что установленное статьей 81 (части 3 и 3) Конституции РФ в редакции данного Закона регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления указанной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», — сказано в заключении КС РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: КС: Обнуление президентских сроков возможно только при поддержке народа