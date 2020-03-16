Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Оперативный штаб Санкт-Петербурга по борьбе с коронавирусом рассмотрит вопрос о введении карантина в церквях из-за коронавируса. Об этом сообщил 16 марта вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM.

У чиновника попросили рекомендаций в связи с наступлением третьей недели Великого поста, называемой у православных «крестопоклонной», когда весь приход на службе целует одно распятие.

«Я хочу, чтобы все горожане с пониманием отнеслись к ситуации. Вы понимаете, какой способ распространения коронавируса. Мы, в общем-то, светское государство. Мы уважаем религиозные традиции, но это прямой путь распространения коронавирусной инфекции», — сказал Эргашев.

Тем временем в Казанском соборе до 17 марта продолжается паломничество к частице мощей Иоанна Предтечи. Чтобы приложиться к святыне, выстраиваются огромные очереди.

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«Каждый принимает для себя решение сам, но я не рекомендую этого делать», — добавил Эргашев.

Вице-губернатор не стал прямо отвечать на вопрос, стоит ли запретить такие мероприятия на время пандемии по аналогии со странами, где даже закрывали церкви, чтобы не распространить инфекцию.

«Мы рассмотрим этот вопрос, мы планируем с завтрашнего дня проводить совещания оперативного штаба», — сказал Олег Эргашев, врач-хирург по образованию.

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