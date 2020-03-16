Рига, , 18:33 — REGNUM Департамент безопасности дорожного движения (CSDD) Латвии в связи с введением в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса принял решение прекратить приём экзаменов на получение водительских прав. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, другие услуги CSDD будет оказывать по предварительной записи.

Отмечается, что сотрудники департамента планируют связаться со всеми представителями автошкол, чтобы попросить их на время ЧС закрыть очные обучающие программы.

По окончанию режима ЧС приём экзаменов на получение прав будет возобновлён.