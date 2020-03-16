Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Вносимое в Конституцию положение о возможности создания федеральных территорий не предполагает возможности придания им статуса субъектов Федерации. Об этом сказано в вердикте Конституционного суда на закон о поправках к Конституции РФ, вынесенном сегодня, 16 марта.

Напомним, что одна из поправок касается введения в Конституцию понятия «федеральных территорий». Предполагается, что это будут территории с прямым федеральным управлением.

В вердикте КС сказано, что положение о «федеральных территориях» никак не противоречит действующей Конституции, так как не предполагается, что эти «федеральные территории» получат статус субъектов Федерации.