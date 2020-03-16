Рига, , 18:27 — REGNUM Представители Ассоциации предприятий общественного питания образовательных учреждений Латвии обратятся в ближайшее время к премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу с просьбой о поддержке отрасли на время чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом, как пишет портал Dienas Business, заявила член правления Ассоциации Силвия Минича.

По ее словам, прекращение работы компаний общественного питания в школах и вузах на длительный срок приведёт к их неизбежному банкротству.

Она добавила, что средства, которые были зарезервированы в бюджете самоуправлений и государства на питание учащихся, необходимо направить на сохранение компаний.

По ее словам, более 80% предприятий отрасли уже вынуждены прекратить свою работу. В детских садах существенно, примерно в четыре раза, сократилось число посещающих их детей.

Режим ЧС введён в Латвии из-за коронавируса до 14 апреля.

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