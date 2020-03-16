Москва, , 18:28 — REGNUM Поправка в Конституцию РФ о русском языке как языке государствообразующего народа носит неполитический характер, говорится в заключении Конституционного суда РФ от 16 марта.

В заключении сказано, что в поправках в Конституцию вносится среди прочих положение «о государственном языке РФ — русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ».

В тексте сказано, что «включение данных положений в текст Конституции РФ не может рассматриваться как несовместимое с положениями глав 1 и 2 Конституции РФ» и что они «носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер и не могут расцениваться» «как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера Российского государства».